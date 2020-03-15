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أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم تسجيل 5 إصابات جديدة ومؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ وهو ما يرفع حصيلة الإصابات في عموم العراق، من ضمنها إقليم كردستان، إلى 110 إصابات.
وأفاد المتحدث باسم الوزارة بأن "مختبرات وزارة الصحة أجرت 100 نموذج فحص لأشخاص يُشتبه بإصابتهم بالفيروس، كانت خمسة منها موجبة، موزعة بواقع 3 حالات في بغداد، وحالة واحدة في ذي قار، ومثلها في كربلاء".
وأوضح أن حالات الشفاء التام من الفيروس بلغت 26 حالة، يقابلها 9 حالات وفاة حتى الآن.فيروس كورونا الجديد العراق
ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في العراق إلى 110وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-14
أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم تسجيل 5 إصابات جديدة ومؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ وهو ما يرفع حصيلة الإصابات في عموم العراق، من ضمنها إقليم كردستان، إلى 110 إصابات.
وأفاد المتحدث باسم الوزارة بأن "مختبرات وزارة الصحة أجرت 100 نموذج فحص لأشخاص يُشتبه بإصابتهم بالفيروس، كانت خمسة منها موجبة، موزعة بواقع 3 حالات في بغداد، وحالة واحدة في ذي قار، ومثلها في كربلاء".
وأوضح أن حالات الشفاء التام من الفيروس بلغت 26 حالة، يقابلها 9 حالات وفاة حتى الآن.
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15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
03:23 AM
حالات الشفاء التام من الفيروس بلغت 26 مقابل 9 وفيات
أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم تسجيل 5 إصابات جديدة ومؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ وهو ما يرفع حصيلة الإصابات في عموم العراق، من ضمنها إقليم كردستان، إلى 110 إصابات.
وأفاد المتحدث باسم الوزارة بأن "مختبرات وزارة الصحة أجرت 100 نموذج فحص لأشخاص يُشتبه بإصابتهم بالفيروس، كانت خمسة منها موجبة، موزعة بواقع 3 حالات في بغداد، وحالة واحدة في ذي قار، ومثلها في كربلاء".
وأوضح أن حالات الشفاء التام من الفيروس بلغت 26 حالة، يقابلها 9 حالات وفاة حتى الآن.
، ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في العراق إلى 110 ،
المصدر : الخليج 365
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