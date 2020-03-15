تفاجأ برقمه يتصل به.. الشيخ “السعدان” يحكي قصة تلقيه اتصالاً من نجل صديقه المتوفى

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تفاجأ الشيخ عمر السعدان باتصال تلقاه على هاتفه الجوال من رقم صاحبه الذي توفي قبل عام، ليبادر بالرد عليه ويجد أن المتصل هو نجل صاحبه ذو العشر سنوات. وقال السعدان عبر حسابه في “تويتر” إن الطفل أراد أن يسلم عليه، وحينما همّ بإنهاء المكالمة سأله الشيخ: “ينقصكم شيء؟”، ليرد الطفل: “لا، اتصلت عليك.. لأني قرأت حديثاً أن من البر صلة أهل ود أبي”.

وتوالت الردود المتفاعلة على التغريدة، كاشفة عن مواقف مشابهة، لأشخاص ما زالوا يحتفظون بأرقام أقاربهم وأصدقائهم الذين توفوا ليحيوا ذكراهم، وآخرين انتقلت إليهم أرقام المتوفين ليواصلوا صلة الرحم عنهم. ودعا أحد المغردين ويدعى مساعد العتيقي، إلى عدم حذف أرقام الموتى، كاشفاً أنه ما زال يستقبل رسائل جميلة من رقم صديقه الذي توفي قبل ١٠سنوات وانتقل رقمه إلى ابنه الذي ظل على وصل أصدقاء أبيه.

