︎ : . كشفت وزارة التجارة عن مصير المبالغ المدفوعة إلى صالات الأفراح والاستراحات، وذلك بعد قرار تعليق إقامة المناسبات ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا. وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “يحق لك استرجاع المبلغ المدفوع من صالات الأفراح والاستراحات بسبب قرار تعليق إقامة المناسبات”. وشددت الوزارة على أنه “في حال وجود خلاف، ارفع بلاغك على مركز بلاغات المستهلك 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.





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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من التجارة بشأن المبالغ المدفوعة لصالات الأفراح والاستراحات بعد قرار إيقاف المناسبات بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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