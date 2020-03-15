شاهد.. وليد الفراج ينشر فيديو ساخر بسبب إيقاف الدوري!

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نشر الإعلامي وليد الفراج فيديو ساخر له بعد قرار وزارة الرياضة بإيقاف جميع النشاطات بشكل رسمي بسبب فيروس كورونا.

وظهر الفراج في الفيديو الذي نشره وهو داخل مطبخ لتجهيز الطهي، مشيرًا أنه يستعد للمرحلة المقبلة خاصة بعدما تم إيقاف الدوري في إشارة منه إلى أنه لا يوجد طرح رياضي خلال البرامج الرياضية بعد قرار وزارة الرياضية بإيقاف الدوري وجميع المسابقات المتعلقة بالرياضة.

وعلق الفراج على الفيديو الذي رفعه عبر حسابه الرسمي تويتر قائلا: ‏بعد قرار ‎#ايقاف_الدوري احترازا من ‎#كورونا .. خلينا نستعد للمرحلة المقبلة.