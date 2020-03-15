“ايش الهياط اللي احنا فيه”.. شاهد: دكتور سعودي ينفعل بعد خروج الناس رغم التحذيرات من كورونا!

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تداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للدكتور هاني الغامدي، المحلل النفسي والمتخصص في الدراسات والقضايا الأسرية والمجتمعية، تحدث خلاله عن سلوكيات المواطنين في ظل أزمة فيروس كورونا.

وقال الغامدي خلال المقطع “مش طبيعي والله اللي بنشوفه، عالم رايحة ومراجيح وسكيتينج ودراجات، ولا يعنيهم الموضوع ولا كأنهم معانا”.

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وأضاف الغامدي ساخراً “يقولك احنا نذبح الذبيحة وما يهمنا كورونا، مين جدك!، إيش الهياط اللي احنا فيه دا؟ يعني هو شغل عناد أم جهالة؟، لا بد أن نأخذ الأمر بجدية، فدولتي قالت لي اقعد في البيت واقفلوا كل شيء، هل لازم ييجي أمر إلزامي من الدولة نقعد في البيت، هذا ما سيحدث إذا استمر الوضع الحالي!”.

وتابع الغامدي “أطالب الحكومة اليوم والوزارات أنها تقول للبشر اقعدوا في بيوتكم، لأنه صراحة ما نسمع الكلام، الوضع اللي نراه ليس وضع طبيعي أبداً بأي حال من الأحوال”.



