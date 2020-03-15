︎ :

.

كشفت عددًا من المطارات، عن حقيقة إيقاف الرحلات الجوية الداخلية في المملكة، بعد قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية.

وأكدت مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومطار أبها الدولي، ومطار الملك فهد الدولي، أن الرحلات الداخلية مستمرة من وإليهم.

جاء ذلك في ردهم على عدد من المواطنين الذين تسائلوا عن إيقاف الرحلات الداخلية.

وقررت المملكة تعليق الرحلات الجوية الدولية – إلا في الحالات الاستثنائية – لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 20 رجب 1441هجرية الموافق 15 مارس 2020 ميلادية، واعتبار ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة سواء كان ذلك في مقرات مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم.

