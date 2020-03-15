امرأة للمغامسي: “ما جزاء من أبكى وأحزن وأذل وأهان والديه؟”

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اشتكت امرأة للشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، من عقوق أبنائها لها.

وقالت المرأة: “ما جزاء من أعق والديه وأبكاهم وأحزنهم وأذلهم وأهانهم في كبرهم وشيبتهم، وهل يجوز للوالد أن يدعو على أبناءه من شدة ما يرى من جحود وعقوق”.

ورد “المغامسي” قائلًا: “أنا أعتذر عن الإجابة، لكن إذا وجد شخصًا مثل هذا فقد نزع الله تعالى الرحمة من قلبه، وبالتالي ابتلاه الله بقسوة القلب وهي مثل لعنة الله وغضبه عليه”.

