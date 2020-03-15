“حرس الحدود” يعلّق استقبال المتقدمين لإجراء المقابلة الشخصية

︎ : . وجّهت المديرية العامة لحرس الحدود، أمس (السبت)، رسالةً لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية من المتقدمين على وظائفها الشاغرة المعلن عنها مؤخراً. وأعلنت المديرية، عبر حسابها بـ”تويتر”، أنه تقرّر تعليق استقبال المتقدمين لوظائفها لإجراء المقابلة الشخصية اعتباراً من تاريخه. وأوضحت أنه سيتم إبلاغ المتقدمين بالآلية البديلة لاحقاً لإنهاء إجراءات القبول، علماً بأنه سيتم استبعاد من يخالف أي شرط من شروط القبول أو من لا يلتزم بالآلية البديلة.





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