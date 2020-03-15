“عزام الدخيل” يدخل الحجر المنزلي.. ويقول: سألتزم بتعليمات “الصحة”

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أكد وزير التعليم السابق، عزام الدخيل، أنه سيدخل في فترة حجر منزلي لمدة 14 يومًا، طبقًا لتعليمات وزارة الصحة الرامية لمنع انتشار “كورونا”، وذلك بعد عودته إلى المملكة أول أمس (الجمعة).

وقال الدخيل إنه وصل إلى مطار الملك خالد بالرياض أمس، قادمًا من لندن، معبراً عن اعتزازه وفخره بكونه مواطنًا سعوديًا، مشيراً لما وجده وجميع القادمين من اهتمام ورعاية طبية من قبل الجهات المختصة في المطار.

وردًا على تساؤلات عدد من المغردين، أكد الدخيل أنه سيلتزم بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، بخصوص الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، وسيبقى في منزله خلال فترة الحجر المنزلي، للتأكد من سلامته من الفيروس المتفشي في أغلب بلدان أوروبا.

