“السياحة” توجه منشآت الإيواء بإعادة مبالغ حجز صالات الأفراح وقاعات المناسبات لأصحابها

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وجّهت وزارة السياحة منشآت الإيواء السياحي بإعادة المبالغ المدفوعة لحجز صالات الأفراح وقاعات المناسبات إلى المستهلكين، وذلك تماشياً مع قرار إيقاف إقامة كافة المناسبات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته نبّهت وزارة التجارة إلى أنه من حق المستهلك استرجاع المبلغ المدفوع من صالات الأفراح والاستراحات بسبب قرار تعليق إقامة المناسبات، مشيرة إلى أنه في حال وجود خلاف مع مالك القاعة، يجب رفع بلاغ إلى مركز بلاغات المستهلك 1900.

جدير بالذكر أن قرار تعليق إقامة كافة المناسبات دخل حيز التطبيق منذ أمس، وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة بالمملكة، في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره.

