«حرس الحدود» يعلّق المقابلات الشخصية للمتقدمين على وظائفه

أعلن حرس الحدود السعودي، اليوم السبت، تعليق استقبال المتقدمين لوظائفه، مؤكدًا أنه سيتم إبلاغهم بالآلية البديلة لإجراء المقابلات الشخصية.
وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال حرس الحدود في بيان له: لقد تقرر تعليق استقبال المتقدمين لوظائف حرس الحدود لإجراء المقابلة الشخصية، اعتبارًا من تاريخه (اليوم)، وسوف يتم إبلاغ المتقدمين بالآلية البديلة لاحقًا؛ لإنهاء إجراءات القبول.
وأكد على أنه سيتم استبعاد من يخالف أي شرط من شروط القبول أو من لا يلتزم بالآلية البديلة.
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