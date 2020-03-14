«تطوعي مكة» تؤكد جاهزيتها لمساندة الحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد

أعلنت رابطة «العمل التطوعي»، اليوم السبت، عن استعدادها وجاهزيتها للمشاركة مع الجهات الحكومية في منطقة مكة المكرمة عند حاجتها إلى الكوادر الطبية المتخصصة أو إدارة الحشود أو ما يتطلبه الموقف من توعية وتثقيف وتعقيم وتوزيع كمامات، وغير ذلك من الخدمات التطوعية؛ للإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والقضاء عليه.

وأوضح رئيس الرابطة جمال الربيعي، أن الرابطة تضم عشر إدارات متخصصة، وأكثر من 1200 متطوع ومتطوعة موزعين في هذه الإدارات، كلهم جنودٌ مجندة لخدمة دينهم ووطنهم، وفداء وولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد.

وأوضح الربيعي أن العالم اليوم يرى الجهود العظيمة التي تقوم بها حكومة المملكة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والوقاية منه والحد من انتشاره، كما ظهر جليًّا وعي المواطن والمقيم في تطبيق إجراءات السلامة، وما يجب عمله والقيام به في مثل هذه الحالات التي تتطلب وجود اللحمة الوطنية بين القيادة والشعب في جميع الأحوال والظروف والمواقف.

وقدَّم الربيعي، الشكر والتقدير لحكومة المملكة، على ما تقوم به من جهود في مكافحة فيروس كورونا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يحمي هذه البلاد، وأن يديم عليها أمنها وأمانها، وأن يحفظها من المصائب والفتن وسائر الأسقام.

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