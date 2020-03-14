«السياحة» توجه بإعادة المبالغ المدفوعة لحجز صالات الأفراح والمناسبات

وجهت وزارة السياحة، اليوم السبت، منشآت الإيواء السياحي بإعادة المبالغ المدفوعة لحجز صالات الأفراح وقاعات المناسبات إلى المستهلكين.
وفي بيان لها، قالت الوزارة: «يجب على منشآت الإيواء السياحي إعادة المبالغ المدفوعة لحجز صالات الأفراح وقاعات المناسبات، ابتداءً من تاريخ 18 رجب 1441هـ، الموافق 13 مارس 2020».
وأوضحت الوزارة، أن هذا يأتي تماشيًا مع قرار إيقاف كافة المنسابات، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل اللجان المعنية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتةً إلى أنه يمكن التواصل مع مركز بلاغات المستهلك (1900)، حال وجود أي عوائق لتنفيذ القرار.
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