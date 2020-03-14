للشباب.. تعرف على طريقة الحصول على تمويل زواج من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية خدمة دعم الشباب الراغب في الزواج، عن طريق تقديم إعانة لتشجيع الشباب على الزواج الذين يقل دخلهم الشهري عن 10000 ريال.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، عبر موقعه الرسمي، أن تمويل الزواج يتقاطع مع الهدف الاستراتيجي الأول لبنك التنمية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو تمويل الاحتياجات الأسرية من خلال تقديم قروض اجتماعية هادفة وفعالة وذات أثر إيجابي.

الشروط العامة للتقديم على قرض زواج

وأشار بنك التنمية الاجتماعية، في وثيقة الشروط العامة اللازم توافرها في المتقدم، إلى أنه يجب أن يتوافر في طالب القرض عدة شروط؛ أهمها أن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة أو من طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها.

كما أوضح بنك التنمية الاجتماعي، أنه يجب أن تكون الزوجة سعودية الجنسية، أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرًا إلى أنه إذا كانت الزوجة تحمل جنسية دولة أخرى من غير دول المجلس، فيشترط الحصول على موافقة على هذا الزواج من الجهة المختصة بذلك.

واشترط كذلك أن يقدم طالب القرض، عقد نكاح رسميًّا مصدقًا من المحكمة المختصة، على ألا يكون قد مضى على تاريخه أكثر من سنتين هجريتين.

كما أوضح بنك التنمية الاجتماعية أن تاريخ احتساب مدة عقد النكاح هو التاريخ الهجري، ويتم احتساب المدة من تاريخ تقديم الطلب.

الشروط الواجب توافرها للموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص

واشترط بنك التنمية الاجتماعية، إذا كان طالب التمويل موظفًا حكوميًّا أو بالقطاع الخاص، أن يقدم المستندات التالية:

- صورة هوية المقترض.

- صورة سجل الأسرة مضافةً فيه الزوجة.

- صورة عقد النكاح كاملًا.

- تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

- أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك

- نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

فيما طالب بنك التنمية الاجتماعية، الموظف الحكومي أو موظف الشركة الحكومية المتقدِّم لطلب تمويل الزواج، أن يُقدِّم مع المستندات السالفة الذكر، أصل نموذج 104 المعبأ إلكترونيًّا والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك، مستكملًا جميع التواقيع اللازمة، ومختومًا بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم، شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يومًا، بالإضافة إلى أصل كشف حساب آخر 3 رواتب سابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104 على الورق الرسمي للبنك، على أن يكون مصدقًا بختم البنك، وتصريح بياناتي للكفيل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول إذا كان المتقدم موظفًا بشركة حكومية.

أما إذا كان المتقدم موظفًا بالقطاع الخاص فعليه تقديم أصل نموذج 105 المعبأ إلكترونيًّا المطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك، مستكملًا جميع التواقيع اللازمة، ومختومًا بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم، شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يومًا.

ويشترط بنك التنمية الاجتماعية كذلك على موظف القطاع الخاص، تقديم أصل تعريف براتب الكفيل مفصلًا وموقعًا ومختومًا من جهة عمل الكفيل، لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يومًا، وأصل تعريف براتب العميل مفصلًا موقعًا ومختومًا من جهة عمل العميل، ومصدقًا من الغرفة التجارية، لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يومًا، بالإضافة إلى شهادة مدد وأجور مشترك من موقع التأمينات الاجتماعية لا يتجاوز تاريخ إصدارها 60 يومًا.

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الشروط الواجب توفرها في الطالب

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، أنه إذا كان المتقدم لطلب تمويل الزواج طالبًا، فعليه تقديم نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل، واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي، مرفقًا معه صورة هوية العميل، وصورة سجل الأسرة مضافةً فيه الزوجة وصورة عقد النكاح كاملًا وصورة هوية الكفيل.

كما أشار البنك إلى أهمية تقديم الطالب أصل نموذج 105 المعبأ إلكترونيًّا والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك، مستكملًا جميع التواقيع اللازمة ومختومًا بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم، شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يومًا، بالإضافة إلى أصل تعريف براتب الكفيل مفصلًا موقعًا ومختومًا من جهة عمل الكفيل لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يومًا، وأصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك، مصدقًا بختم البنك، وتصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول، وتصريح بياناتي للكفيل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

شروط الحصول على قرض الزواج لمتقاعدي الحكومة والتأمينات

أما المتقاعدون فاشترط بنك التنمية الاجتماعية عليهم، سواء كانوا من متقاعدي الحكومة أو التأمينات؛ تقديم المستندات التالية:

- نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

- صورة هوية العميل.

- أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك مصدقًا بختم البنك.

- تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

فيما طالب بنك التنمية الاجتماعية، متقاعد الحكومة بإرفاق عدة مستندات أخرى مع المستندات السالفة الذكر وهي صورة سجل الأسرة، وتعريف بالراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للتقاعد، ونموذج إقرار وتفويض للمتقاعدين (106)، بالإضافة إلى أصل كشف حساب آخر 3 رواتب سابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104 على الورق الرسمي للبنك، مصدقًا بختم البنك، وتصريح بياناتي للأبناء المعالين (الذكور من عمر 18-24 / الإناث من عمر 18 فأكثر) ساري المفعول.

أما متقاعدو التأمينات فيجب عليهم تقديم صورة سجل الأسرة مضافة فيه الزوجة وصورة عقد النكاح كاملًا، مع تعريف بالراتب التقاعدي من موقع التأمينات الاجتماعية، وصورة هوية الكفيل، وأصل نموذج 105 المعبأ إلكترونيًّا والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك، مستكملًا جميع التواقيع اللازمة، ومختومًا بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم، شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يومًا.

كما يلزم لمتقاعد التأمينات تقديم أصل تعريف براتب الكفيل مفصلًا وموقعًا ومختومًا من جهة عمل الكفيل لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يومًا وتصريح بياناتي للكفيل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

وفي حالة وفاة الزوجة الأولى يجب إرفاق صورة شهادة وفاتها إذا كان الزواج للمرة الثانية بسبب وفاتها، وإرفاق صورة كارت العائلة المضافة فيه الزوجة الأولى المتوفاة إذا كان الزواج للمرة الثانية بسبب وفاتها.

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