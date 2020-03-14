«إنفوجراف».. الحصول على الرخص التجارية إلكترونيًّا عبر منصة «بلدي»

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم السبت، عن إمكانية الحصول على الرخص التجارية إلكترونيًا عبر منصة «بلدي»، دون الحاجة لزيارة البلدية.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت الأمانة: يمكنك الحصول على ترخيصك إلكترونيًّا، والبدء بممارسة نشاطك التجاري عبر منصة بلدي، ودون الحاجة لزيارة البلدية، فيما بثّتْ الأمانة «إنفوجرافًا»، عددت فيه مزايا الرخص الفورية التجارية.

وأوضحت الأمانة أنه من خلال هذه الرخص، يمكن الحصول على رخصة تجارية، وكذا خدمة التفويض الإلكترونية، مع تنوع قنوات الدفع، إضافة إلى نظام خرائط قوقل.