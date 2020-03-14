«إنفوجراف».. الحصول على الرخص التجارية إلكترونيًّا عبر منصة «بلدي»

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم السبت، عن إمكانية الحصول على الرخص التجارية إلكترونيًا عبر منصة «بلدي»، دون الحاجة لزيارة البلدية.
وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت الأمانة: يمكنك الحصول على ترخيصك إلكترونيًّا، والبدء بممارسة نشاطك التجاري عبر منصة بلدي، ودون الحاجة لزيارة البلدية، فيما بثّتْ الأمانة «إنفوجرافًا»، عددت فيه مزايا الرخص الفورية التجارية.
وأوضحت الأمانة أنه من خلال هذه الرخص، يمكن الحصول على رخصة تجارية، وكذا خدمة التفويض الإلكترونية، مع تنوع قنوات الدفع، إضافة إلى نظام خرائط قوقل.
كانت هذه تفاصيل خبر «إنفوجراف».. الحصول على الرخص التجارية إلكترونيًّا عبر منصة «بلدي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.