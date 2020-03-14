6 ملايين طالب وطالبة يستفيدون من التحول الرقمي

تبدأ الأحد بوابة منظومة التعليم الموحدة تقديم الدروس التعليمية عن بعد لـ6 ملايين طالب وطالبة (دون إلزام أو تسجيل للحضور)، بعد صدور قرار تعليق الدراسة لجميع الطلاب في مراحل التعليم العام، على خلفية الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، فيما أعلنت وزارة التعليم تأجيل تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور حتى إشعار آخر، نظراً للزيارات الكبيرة المتوقعة على الأنظمة التقنية للوزارة.

مذكرة تفاهم

جاءت المدرسة الافتراضية كإحدى ثمار رؤية المملكة 2030، بعد أن التقى ولي العهد اﻷمير محمد بن سلمان كبار المسؤولين في إحدى الشركات الأمريكية خلال زيارته لمقرها في سان فرانسيسكو، ليتم توقيع مذكرة تفاهم لتسريع وتيرة التحول الرقمي في السعودية.

وفقاً لبيان من الوزارة نشرته أول من أمس، فإن المدرسة الافتراضية تضم 19 قناة من قنوات عين (6 ابتدائي، 3 متوسط، 10 ثانوي) يتناوب على تقديمها 127 معلماً لشرح 12 مادة يومياً، كما تقدم بوابة عين الإثرائية خدمة دروس بشكل افتراضي مع معلمين، وخدمة الكتب التفاعلية والتقويم الذاتي، كما تقدم بوابة المستقبل للمسجلين فيها أدوات تواصل بين المعلم والطالب عبر دروس تفاعلية كخيار آخر متاح في أي وقت، من خلال 3700 مدرسة موزعة على 33 إدارة تعليمية بمشاركة 100 ألف معلم يتواصلون مع طلابهم.

وأكد الخبير التعليمي عوض الشمراني لـ«دوت الخليج» أن الجهود الملموسة التي نفذتها وزارة التعليم تضمن استمرار العملية التعليمية، ومن الصعب توفيرها في العديد من الدول التي تمر بنفس الظرف، ومن اطلع على تفاصيل هذه المنصة سيعلم يقيناً حجم الجهد المبذول عليها وإخراجها بالصورة التي توازي تلك الجهود، وسيكون للتعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية بعداً آخر، وسيفوق التعليم التقليدي.

بين الشمراني أن المملكة اكتسبت دوراً ريادياً بكل جدارة واستحقاق في مجال التقنية والمعلومات، حيث قفزت في فترة وجيزة إلى مصاف الدول المتحضرة في المجال التقني، مشيراً إلى أن الخطوات الكبيرة التي قامت بها وزارة التعليم في الفترة القليلة الماضية مكنها من فن إدارة الأزمات من خلال تعاطيها الإيجابي مع الأزمات للمحافظة على سلامة منسوبيها من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات.

أشار الخبير التعليمي إلى أن الفرق بين المدرسة الافتراضية والبث المباشر للدروس عبر قناة عين التعليمية يكمن في استخدامهما كأنماط تعليمية وإلا فكلاهما مكمل للآخر، فالمدرسة الافتراضية يكون التعليم فيها (متزامن) بمعنى أن الطالب يتفاعل مع المعلم من خلال المناقشة والإجابة على الأسئلة والاستفسارات، وبالتالي فهناك تفاعل بين المعلم والطالب تماماً وكأنه في الفصل التقليدي، حيث يجد الطالب رداً على أسئلته واستفساراته، كما يقوم بحل الواجبات والاختبارات التي يحددها المعلم عبر هذه المنصة، أما البث المباشر للدروس فيكون التعليم فيها (غير متزامن) بمعنى أن الطالب يكتفي بالمشاهدة سواء وقت بث هذه الدروس بشكل مباشر أو العودة لمشاهدتها في وقت لاحق أثناء إعادة هذه الدروس في أوقات مختلفة.

قال الشمراني إن «المدرسة الافتراضية أو كما يسميها البعض بالفصول الافتراضية ما هي إﻻ إحدى البدائل التعليمية التي اعتمدتها وزارة التعليم بعد قرار تعليق الدراسة احترازياً، وذلك لضمان استمرارية العملية التعليمية وعدم انقطاع الطلاب والطالبات عن سير المناهج الدراسية لجميع المراحل»، مبينا أن المدرسة اﻻفتراضية تعتمد في الأساس على التقنية لإيصال المعلومة، حيث يتم من خلالها التفاعل بين المعلم وطلابه لممارسة العملية التعليمية في وقت محدد وأماكن مختلفة بصرف النظر عن مكان وجود الطالب، ويمكن من خلال هذا النمط التعليمي تحقيق بيئة تفاعلية ذات جودة وكفاءة لوجود طرفي العملية التعليمية (المعلم والطالب) في وقت واحد، حيث تتم المناقشة والتفاعل من خلال طرح اﻷسئلة ومشاركة الطلاب لمعلميهم وتفاعلهم وكأنهم في فصولهم التقليدية كما ذكرنا.

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أما عن عدد المعلمين والمعلمات الذين يقدمون الدروس عن بعد، بين الشمراني أنه بالنسبة للمدرسة الافتراضية فجميع المعلمين والمعلمات سيكونون موجودين على المنصة اعتباراً من اليوم كل في مجال تخصصه ومع طلابه للإجابة عن استفساراتهم وأسئلتهم، علماً أن هذه المنصة تحتوي على ساحة للتواصل المجتمعي للتفاعل والنقاش بين منسوبي المدرسة كما تحتوي على إحصائية لتفاعل الطلاب في الأنشطة التعليمية المعدة لهم من قبل المعلمين. وقد يسند للمعلم بعض الأدوار الإرشادية والتعليمية وفق ما تقتضيه المصلحة التعليمية عبر تلك المنصة، موضحا أن من سيقدم الدروس على قناة عين التعليمية هم نخبة من المعلمين الذين يقومون بهذا الدور من خلال فصول دراسية تم تجهيزها بالوسائل التعليمية لتنفيذ الدروس لجميع المراحل على 19 قناة بث يومياً.

طريقة دخول الطالب لبوابة التعليم الموحدة

يتم كتابة السجل المدني للطالب وكلمة المرور 123456 أو حسب كلمة المرور التي تحددها المدرسة

المدرسة الافتراضية

يتم إشعار أولياء الأمور بذلك عبر رسائل SMS

رابط المدرسة الافتراضية http://vschool.sa

أو عبر تحميل التطبيق «منظومة التعليم الموحدة»