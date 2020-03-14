32 موقفا للعربات المتنقلة بالعقير

وأشار الملحم إلى أن الأمانة تعتزم تنفيذ متنزه للتخييم في شاطئ العقير يجمع بين السياحة البحرية والبرية، ومن المتوقع الانتهاء منه بالتزامن مع الانتهاء من أعمال مضاعفة مواقف العربات السياحية المتنقلة، إضافة إلى الأعمال التطويرية لمواقع المظلات في الشاطئ لاستيعاب جميع المركبات الأخرى التي يقدر عددها بأكثر من 200 مظلة متوفر فيها كافة خدمات البنية التحتية والمواقف والمسطحات الخضراء وألعاب الأطفال.
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