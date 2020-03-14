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32 موقفا للعربات المتنقلة بالعقير

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أعلن أمين الأحساء المهندس عادل الملحم مضاعفة أعداد المواقف المخصصة للعربات السياحية المتنقلة في شاطئ العقير السياحي في الأحساء، ليترفع عددها من 16 موقفاً إلى 32 موقفاً لزيادة الطلبات منذ الأيام الأولى للبدء بأعمال المواقف من داخل وخارج الأحساء، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الزيادة خلال الـ12 شهراً المقبلة، مؤكداً أن الجهة المنفذة للمشروع استفادت من تدوير بعض المواد المتوفرة في الأمانة وهو بمثابة مشروع ترفيهي جديد داخل الشاطئ.

وأشار الملحم إلى أن الأمانة تعتزم تنفيذ متنزه للتخييم في شاطئ العقير يجمع بين السياحة البحرية والبرية، ومن المتوقع الانتهاء منه بالتزامن مع الانتهاء من أعمال مضاعفة مواقف العربات السياحية المتنقلة، إضافة إلى الأعمال التطويرية لمواقع المظلات في الشاطئ لاستيعاب جميع المركبات الأخرى التي يقدر عددها بأكثر من 200 مظلة متوفر فيها كافة خدمات البنية التحتية والمواقف والمسطحات الخضراء وألعاب الأطفال.


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