جولات لضبط استخدام المبيدات بمزارع نجران

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بنجران جولات لمتابعة استخدام المبيدات الحشرية على المحاصيل الزراعية.

وأوضح مدير قسم المؤسسات الزراعية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة صالح آل عباس أن الفرق الميدانية قامت بجولات على المزارع في نجران والمحافظات الشمالية لمتابعة سوء استخدام الأسمدة الكميائية والمبيدات الحشرية، حيث تم أخذ عينات من المحاصيل الزراعية لإرسالها وفحصها في مختبر وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفي حال تبين وجود كميات مخالفة الاستخدام فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المزارعين.

وأكد مدير عام فرع الوزراة بنجران المهندس منصور الشمراني لـ«دوت الخليج» أن الجولات التفتيشية تأتي حرصاً من فرع الوزارة على تصحيح الممارسات الزراعية، مضيفا أن هناك جولات تفتيشية على منافذ بيع المبيدات لمتابعتها ومحاسبة المخالفين.