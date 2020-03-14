تركي بن طلال يطلع على مهام حقوق الإنسان

تشرف وفد من فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة عسير بزيارة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، الذي رحب بالوفد، وتم التعريف بأهداف ومهام الجمعية كجهة رقابية تقوم بدورها وفق نظامها الداخلي للمساهمة في التنمية بالمنطقة، واستمع الوفد إلى توجيهات أمير المنطقة التي تعكس حرصه الشديد على النهوض بالمنطقة في شتى المجالات.

وضم الوفد كلا من المشرف على فرع الجمعية الدكتور علي بن عيس الشعبي، وعضو الجمعية الدكتور منصور بن عوض القحطاني، ومدير الفرع حمد بن محمد آل مفرح.

وأكد الشعبي أنه تم مناقشة العديد من المواضيع، بحضور عدد من الجهات الرقابية بالمنطقة الهادفة إلى توظيف أهداف وخطط واختصاصات الجمعية.