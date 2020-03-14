تركي بن طلال يطلع على مهام حقوق الإنسان

وضم الوفد كلا من المشرف على فرع الجمعية الدكتور علي بن عيس الشعبي، وعضو الجمعية الدكتور منصور بن عوض القحطاني، ومدير الفرع حمد بن محمد آل مفرح.
وأكد الشعبي أنه تم مناقشة العديد من المواضيع، بحضور عدد من الجهات الرقابية بالمنطقة الهادفة إلى توظيف أهداف وخطط واختصاصات الجمعية.
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