أكاديمية للحد من الأمراض المعدية ودرء انتشارها

تعتزم وزارة الصحة إنشاء أكاديمية للصحة العامة (وقاية) بهدف النهوض بالمستوى المعرفي والفني للعاملين فـي مجالات الصحة العامة والطب الوقائي، وتوفير كوادر متخصصة وباحثين في مجالات الصحة المختلفة، إضافة إلى التعاون مع المراكز والجهات المختصة داخل المملكة وخارجها في مجال التدريب والتأهيل لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية ومكافحتها.

وبحسب وثيقة حديثة للمشروع، ذكرت وزارة الصحة، أنه استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 200 وتاريخ 1434/6/19 القاضي بإنشاء المركز الوطني للوقاية مـن الأمراض ومكافحتها والذي يهدف إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها وكذلك تعزيز الصحة، فقـد تم العمل على إنشاء أكاديمية الصحة العامة من أجـل النهوض بالمستوى المعرفي والفني للعاملين في مجالات الصحة العامة والطب الوقائي، وفي هذا الشأن يعمل المركز الوطني للوقايـة من الأمراض ومكافحتها (وقاية) على تأسيس أكاديمية الصحة العامة.

أهداف المشروع

التعاون مع الجهات المختصة وتعزيز الشراكات لإعداد الخطط العامة وتطوير البرامج التدريبية في مجال الصحة العامة

تطوير وتأهيل الكوادر المتخصصة والباحثين في مجالات الصحة العامة المختلفة

تقديم وتوفير برامج وأنشطة تدريبية متخصصة في مجال الصحة العامة

توفير كوادر متخصصة وباحثين في مجالات الصحة المختلفة

التعاون مع المراكز والجهات المختصـة داخل المملكة وخارجها في مجال التدريب والتأهيل

عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل في مجال تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية ومكافحتها

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الاعتراف واعتماد البرامج التدريبية والتعليمية المتعلقة بمجال الصحة العامة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة

التنسيق بين الجهات البحثية وتوفير قاعدة معلومات عن الأبحاث المختصة في مجال الصحة العامة والوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية ومكافحتها

متطلبات تنفيذ المشروع

دراسة عميقة لتجارب الدول Benchmarking

دراسة وتحليل الوضع الراهن لقطاع التدريب والتعليم الصحي في المملكة العربية السعودية

إعداد الخطة الإستراتيجية لأكاديمية الصحة العامة

تنفيذ الخطة الإستراتيجية ومتابعة الأداء