مرور مكة يحقق في شبهة دهس متعمد

يحقق مرور منطقة مكة المكرمة في حادث دهس شاب يشتبه وقوعه بالعمد، وأوضح مدير عام المرور اللواء محمد البسامي لـ«دوت الخليج» أن إدارة مرور مكة ستحقق في الحادث، وسيتم التثبت من ذلك، وفي حال وجود شبهة جنائية ستتم إحالة الجاني إلى الجهات المختصة.

وأكد والد المصاب هاني قفاص لـ«دوت الخليج» أن حادثا مروريا وقع لابنه محمد فجر الخميس بحي الشوقية بالعاصمة المقدسة، بينما كان مع مجموعة من أصدقائه، وذلك نتيجة تهور من أحد السائقين الذي كان يمارس التفحيط.

وأضاف قفاص أن الجاني استعرض بسيارته أمام مجموعة من الشباب وبينهم ابني، ويعتقد أن هناك خلافا سابقا معهم، ثم حاول دهسهم، وبينما تمكن الشباب من النجاة لم يستطع محمد البالغ من العمر 16 عاما من تفادي الدهس، وقام الشباب برفع السيارة وإخراج ابني من تحتها، وتم نقله لطوارئ النور التخصصي.