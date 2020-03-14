مرور مكة يحقق في شبهة دهس متعمد

وأكد والد المصاب هاني قفاص لـ«دوت الخليج» أن حادثا مروريا وقع لابنه محمد فجر الخميس بحي الشوقية بالعاصمة المقدسة، بينما كان مع مجموعة من أصدقائه، وذلك نتيجة تهور من أحد السائقين الذي كان يمارس التفحيط.
وأضاف قفاص أن الجاني استعرض بسيارته أمام مجموعة من الشباب وبينهم ابني، ويعتقد أن هناك خلافا سابقا معهم، ثم حاول دهسهم، وبينما تمكن الشباب من النجاة لم يستطع محمد البالغ من العمر 16 عاما من تفادي الدهس، وقام الشباب برفع السيارة وإخراج ابني من تحتها، وتم نقله لطوارئ النور التخصصي.
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