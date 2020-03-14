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إبادة أسراب جراد صحراوي في أطراف الأحساء

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أبادت أمس فرق مكافحة الجراد والآفات التابعة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء أسرابا من الجراد الصحراوي على مساحات واسعة في المراكز والهجر التابعة لخدمات المكتب التي تقع على أطراف الأحساء (خارج واحة الأحساء الزراعية) باتجاه مركزي الصرار وحنيذ التابعين لمحافظة النعيرية، حيث جرى رش المواقع التي ينتشر فيها الجراد بالمبيدات الكيميائية، واستخدام الطرق الآمنة في أعمال المكافحة والرش بالرذاذ متناهي الصغر، بما يضمن عدم إلحاق الضرر بالمزروعات والمحاصيل.

وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء المهندس إبراهيم الخليل لـ«دوت الخليج» أمس أن الفرق المتخصصة في إدارته تعمل على مدار الساعة في إجراء المسح الميداني للمناطق الزراعية والصحراوية التابعة للنطاق الجغرافي لخدمات المكتب، مشيراً إلى استعداد وتأهب الفرق لمكافحة الأسراب القادمة إلى الأحساء أولاً بأول، ومنع وصول الأسراب إلى داخل الواحة الزراعية، وأن الوضع حالياً مستقر وتحت السيطرة، ولم تسجل أي أضرار تذكر.


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