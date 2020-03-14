إبادة أسراب جراد صحراوي في أطراف الأحساء

وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء المهندس إبراهيم الخليل لـ«دوت الخليج» أمس أن الفرق المتخصصة في إدارته تعمل على مدار الساعة في إجراء المسح الميداني للمناطق الزراعية والصحراوية التابعة للنطاق الجغرافي لخدمات المكتب، مشيراً إلى استعداد وتأهب الفرق لمكافحة الأسراب القادمة إلى الأحساء أولاً بأول، ومنع وصول الأسراب إلى داخل الواحة الزراعية، وأن الوضع حالياً مستقر وتحت السيطرة، ولم تسجل أي أضرار تذكر.
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