مناقشة وتطوير التدريب عن بعد لمنسوبي تعليم الدواسر

وأكد العُمري على أهمية تطوير الكوادر التعليمية من خلال التدريب على تطبيق الوسائل والوسائط التقنية المختلفة لمنظومة التعليم الموحدة وإكساب المتدربين والمتدربات من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات المهارات اللازمة التي تمكنهم من الإبداع في التعليم عن بعد، مع التركيز على تحديد الأولويات في المجال التدريبي حسب احتياج المعلمين والمعلمات من خلال حقائب تدريبية مصممه خصيصاً بما يوائم احتياجات العمل على منظومة التعليم الموحدة وبما يضمن التقدم المهني والتطوير الشخصي لهم، وكذلك التوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يذكر أن إدارة التعليم بوادي الدواسر استحدثت روابط إلكترونية للتعليم الإلكتروني على موقعها الرسمي ويتضمن أيقونة خاصة بالتدريب لتمكين المعلمين والمعلمات من التسجيل في البرامج التدريبية وسيتم إطلاق الموقع رسميًا قريبا.
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