

جيزان 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان ، بأنه تم القبض على مواطن في العقد الرابع من عمره لقيامه بالاعتداء على مواطنة في أحد المطاعم بمدينة جيزان ، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

// انتهى //

22:24ت م

0123





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة جازان : القبض على مواطن قام بالاعتداء على مواطنة في أحد المطاعم بمدينة جيزان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.