السعودية اليوم / سفارة المملكة بلندن تطمئن الطلبة السعوديين وكبار السن والمرضى



لندن 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واس

دعت سفارة المملكة العربية

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية المتضمنة تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد.

وأكدت السفارة أنها مستمرة في خدمة أبنائها في بريطانيا ومساندتهم لتجاوز هذه المرحلة، ولمن يرغب بالعودة من المواطنين.

وقال بيان السفارة :إنه سوف تُعلن الإجراءات المتعلقة بذلك خلال أسبوع، وذكّرت بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة.

ونشرت السفارة أرقام التواصل مع لجنة مختصة، سواء عبر الاتصال الصوتي، أو عبر تطبيق الرسائل "واتس أب" على الأرقام التالية:

00447555724615

00447387987569

00447471071105

00447557370856

00447733989371

// انتهى //

21:46ت م

0116



لندن 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسدعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة كبار السن ومن يعاني أمراضا مزمنة أو ضعفا بالمناعة من المواطنين السعوديين الموجودين في بريطانيا إلى سرعة التواصل مع السفارة بالعاصمة لندن.يأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية المتضمنة تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد.وأكدت السفارة أنها مستمرة في خدمة أبنائها في بريطانيا ومساندتهم لتجاوز هذه المرحلة، ولمن يرغب بالعودة من المواطنين.وقال بيان السفارة :إنه سوف تُعلن الإجراءات المتعلقة بذلك خلال أسبوع، وذكّرت بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة.ونشرت السفارة أرقام التواصل مع لجنة مختصة، سواء عبر الاتصال الصوتي، أو عبر تطبيق الرسائل "واتس أب" على الأرقام التالية:0044755572461500447387987569004474710711050044755737085600447733989371// انتهى //21:46ت م0116

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.