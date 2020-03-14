السعودية اليوم / أمطار على محافظة حقل ومركز البديعة بتبوك



تبوك 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واس

هطلت اليوم أمطار غزيرة على محافظة حقل شملت المحافظة والمراكز التابعة لها الحميضة والوصل، ومركز القصير شملت الشرف ووادي السر ووادي الجعيب ووادي صعاد والنقوى وأم الحطب.

كما هطلت أمطار على مركز البديعة شملت المركز وضواحيه سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا رحمة وبركه وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

21:41ت م

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