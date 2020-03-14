السعودية اليوم / الحكومة المصرية: 109 إصابات بكورونا في مصر منها 7 بين الطلاب



القاهرة 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واس

أعلنت الحكومة المصرية اليوم بلوغ حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 109 حالات، بينها 7 طلاب، مشيرة إلى أن قرار إغلاق المدارس وتعليق الدراسة هو إجراء احترازي.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي عقد اليوم بالقاهرة: "إن قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين بداية من غد؛ جاء كإجراء احترازي ووقائي من الدولة للحد من التجمعات أو الاختلاط ومنع انتشار فيروس كورونا".

وأوضح أن حالات الإصابات بفيروس كورونا خلال العشرة أيام الماضية وصلت إلى 109 حالات حتى هذه اللحظة، منها ما تحولت حالته إلى السلبية، لافتا الانتباه إلى أن اتساع نقاط انتشار المرض وظهور حالات في المدارس ألزم الحكومة المصرية بالتحول إلى المرحلة الثانية، وهو قرار إغلاق المدارس لمدة أسبوعين واتخاذ الإجراءات الضرورية.

وأشار إلى أنه وجّه وزارة الداخلية المصرية بإغلاق الأماكن جميعها التي تُمارس أي نشاط تعليمي لنفس المدة، بالإضافة إلى توجيه وزارة الشباب والرياضة بتعليق الأنشطة

من جانبه قال وزير التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي:" إن عدد الطلاب المصابين بفيروس كورونا المستجد لا يزيد عن 7 طلاب وفقا لبيانات وزارة الصحة المصرية خلال الـ24 ساعة الماضية".

//انتهى//

21:40ت م

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القاهرة 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسأعلنت الحكومة المصرية اليوم بلوغ حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 109 حالات، بينها 7 طلاب، مشيرة إلى أن قرار إغلاق المدارس وتعليق الدراسة هو إجراء احترازي.وقال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي عقد اليوم بالقاهرة: "إن قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين بداية من غد؛ جاء كإجراء احترازي ووقائي من الدولة للحد من التجمعات أو الاختلاط ومنع انتشار فيروس كورونا".وأوضح أن حالات الإصابات بفيروس كورونا خلال العشرة أيام الماضية وصلت إلى 109 حالات حتى هذه اللحظة، منها ما تحولت حالته إلى السلبية، لافتا الانتباه إلى أن اتساع نقاط انتشار المرض وظهور حالات في المدارس ألزم الحكومة المصرية بالتحول إلى المرحلة الثانية، وهو قرار إغلاق المدارس لمدة أسبوعين واتخاذ الإجراءات الضرورية.وأشار إلى أنه وجّه وزارة الداخلية المصرية بإغلاق الأماكن جميعها التي تُمارس أي نشاط تعليمي لنفس المدة، بالإضافة إلى توجيه وزارة الشباب والرياضة بتعليق الأنشطة الرياضية كافة في الساحات والأندية كإجراء احترازي ووقائي.من جانبه قال وزير التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي:" إن عدد الطلاب المصابين بفيروس كورونا المستجد لا يزيد عن 7 طلاب وفقا لبيانات وزارة الصحة المصرية خلال الـ24 ساعة الماضية".//انتهى//21:40ت م0113

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