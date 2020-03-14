السعودية اليوم / وزارة الصحة البحرينية : خروج 14 حالة إضافية من الحجر الصحي الاحترازي



المنامة 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البحرينية خروج 14 حالة إضافية من الحجر الصحي الاحترازي تضم 13 مواطنًا بحرينيًا وامرأة كورية بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يوم، وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا (كوفيد 19) قبل خروجهم، ليصل بذلك عدد الذين خرجوا من الحجر الصحي 139 شخصاً بعد خروج 125 شخصاً في وقت سابق.

ونوهت الوزارة بأن جميع الحالات الموجودة في مراكز الحجر الصحي الاحترازي، تتم متابعتها بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وتقديم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم، مؤكدة حرصها على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مراكز الحجر الصحي الاحترازية، بحسب المعايير الدولية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.

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21:39ت م

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