السعودية اليوم / رئيس الوزراء الجزائري يدعو مواطنيه إلى الالتزام بمنازلهم حتى تجاوز هذه الأزمة



الجزائر ١٩ رجب ١٤٤١ هجري الموافق ١٤ نارس ٢٠٢٠ م واس

دعا رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، اليوم، الجزائريين، إلى الالتزام بالمنازل، وعدم مغادرتها إلا في حالة الضرورة القصوى.

وأكد جراد في تصريح صحفي، أن توقيف التدريس، وإغلاق الجامعات والمعاهد، لا يعني الذهاب إلى الحدائق العامة والمنتزهات وأماكن التجمعات، بل كان وعيا من الحكومة بخطورة هذا الفيروس، الذي يستدعي الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع .

وأضاف أن الإجراءات التي تم اُتخذت بخصوص زيادة تفشي فيروس كورونا لا علاقة لها بأمور سياسية مثلما حاول البعض تسويقه.

واعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى ٣٧ حالة إصابة كما أبلغت عن تسجيل ثالث وفاة في صفوف المصابين.

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21:13ت م

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