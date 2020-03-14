السعودية | “حرس الحدود”: تعليق استقبال المتقدمين على الوظائف لإجراء المقابلة الشخصية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “حرس الحدود”: تعليق استقبال المتقدمين على الوظائف لإجراء المقابلة الشخصية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض أعلن حرس الحدود عن تعليق استقبال المتقدمين للوظائف لإجراء المقابلة الشخصية بدءا من اليوم. وأشار حرس الحدود إلى أنه سوف يتم إبلاغ المرشحين بآلية المقابلات الشخصية الجديدة، محذرا من مخالفة الشروط. وأكد أنه سيت استبعاد من يخالف أي شرط من شروط القبول ولا يلتزم بالآلية الجديدة.

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