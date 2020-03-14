شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة بلندن تدعو السعوديين للتواصل معها والان نبدء بالتفاصيل
يأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من الجهات المختصة بالمملكة المتضمنة تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد.
وأكدت السفارة أنها مستمرة في خدمة أبنائها في بريطانيا ومساندتهم لتجاوز هذه المرحلة، ولمن يرغب بالعودة من المواطنين.
وقال بيان السفارة، إنه سوف تُعلن الإجراءات المتعلقة بذلك خلال أسبوع، وذكّرت بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة.
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