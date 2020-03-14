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السفارة بلندن تدعو السعوديين للتواصل معها

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دعت سفارة المملكة لدى المملكة المتحدة كبار السن، ومن يعاني أمراضا مزمنة أو ضعفا بالمناعة من المواطنين السعوديين الموجودين في بريطانيا إلى سرعة التواصل مع السفارة بالعاصمة لندن.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من الجهات المختصة بالمملكة المتضمنة تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد.

وأكدت السفارة أنها مستمرة في خدمة أبنائها في بريطانيا ومساندتهم لتجاوز هذه المرحلة، ولمن يرغب بالعودة من المواطنين.

وقال بيان السفارة، إنه سوف تُعلن الإجراءات المتعلقة بذلك خلال أسبوع، وذكّرت بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة.

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