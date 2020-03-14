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شكرا لقرائتكم الغذاء والدواء تعتمد معقمًا للأيدي إنتاج أمانة الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الغذاء والدواء تعتمد معقمًا للأيدي إنتاج أمانة الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت هيئة الغذاء والدواء أنها اعتمدت الجل المعقم الذي أنتجته أمانة الرياض.
وقالت الهيئة: مبادرة مميزة من أمانة منطقة الرياض لتعزيز سُبل الوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا وتحقيقًا للاكتفاء الذاتي، وقد تم اليوم اعتماد المعقم من قبل الغذاء والدواء.
وكانت الأمانة أعلنت أمس أنه تحقيقًا للاكتفاء الذاتي لها وتزامنًا مع الجهود للوقاية من انتشار فيروس كورونا، فقد أنتجت معقمًا للأيدي في مختبراتها، وتعمل على اعتماده من الجهات المختصة.
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