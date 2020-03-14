شكرا لقرائتكم إغلاق أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمّعات التجارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-14 إغلاق أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمّعات التجارية متابعات الخليج 365 - الرياض قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية إغلاق الألعاب والمواقع الترفيهية داخل المجمعات وخارجها، ضمن إجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار كورونا. Advertisements كما قررت البلديات إيقاف المناسبات الاجتماعية العامة بما فيها حفلات الزواج والعزاء اعتبارًا من يوم غد الأحد. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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