2020-03-14

توضيح مهم من التجارة بعد تعليق المناسبات بسبب كورونا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزرة التجارة أنه يحق استرجاع المبلغ المدفوع من صالات الأفراح والاستراحات؛ بسبب قرار تعليق إقامة المناسبات.

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وقال متحدث وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين: إنه من حق أي شخص استرداد المبلغ، وفي حال وجود خلاف، يمكن رفع بلاغك على مركز بلاغات المستهلك 1900 أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.

وكانت المملكة قررت تعليق المناسبات الاجتماعية في الاستراحات والفنادق وقاعات الأفراح ضمن إجراءات مجابهة فيروس كورونا الجديد.

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