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2020-03-14 تأجيل المقابلة الشخصية للمرشحين على وظائف حرس الحدود متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلن حرس الحدود عن تأجيل المقابلات الشخصية للمرشحين على وظائف حرس الحدود، وكذلك المرشحون على وظائف الأمن البيئي. وأشار حرس الحدود إلى أنه سوف يتم إشعار المرشحين بآلية المقابلات الشخصية الجديدة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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