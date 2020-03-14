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تفعيل خدمة طلب تأجيل الجلسات القضائية الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض فعلت وزارة العدل خدمة تأجيل الجلسات القضائية الكترونيا في جميع المحاكم، استمرارا لجهودها في التخفيف عن المواطنين والمقيمين والتيسير عليهم. وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول على أيقونة طلبات القضايا، من خلال بوابة الوزارة على الإنترنت moj.gov.sa، ثم طلب تأجيل الجلسة، وستصل إلى المستفيد رسالة نصية باعتماد الطلب وتأجيل الموعد حتى إشعار آخر.



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