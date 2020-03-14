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الكلى الـ18 في قائمة الأمراض المسببة للوفاة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

تعزيزا لأهمية صحة الكلى وأهمية الوقاية من الأمراض التي قد تصيبها، والتوعية بضرورة الكشف المبكر للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى، خصصت منظمة الصحة العالمية يوم الرابع عشر من مارس سنويا للاحتفاء باليوم العالمي للكلى، وتشير إحصاءات المنظمة إلى أن نسبة 10% من الأشخاص حول العالم مصابون بأمراض الكلى المزمنة، ونحو 850 مليون شخص حول العالم لديهم الأسباب المؤدية للإصابة بأمراض الكلى، في حين أن أمراض الكلى احتلت المرتبة الـ18 في قائمة الأمراض المسببة للوفاة.

وأوضحت استشارية أمراض الكلى في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل الدكتورة لمياء بوحامد، أن الأمراض والحالات التي تسبب الفشل الكلوي المزمن تشمل الإصابة بداء السكري من النوع الأول والثاني، وارتفاع ضغط الدم المتكرر، والتهاب أنابيب الكلى والأجزاء المحيطة بها.

وأوصت بشرب الكثير من السوائل وتناول الفواكه والخضراوات الطازجة وتقليل تناول الأطعمة المكررة، والسكريات والدهون للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وتكون حصيات الكلى، والتقليل من تناول الملح، وعدم تناول الأدوية بدون وصفة طبية للحفاظ على الكلى.