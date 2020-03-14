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توقعات بطفرة في الطلب بمتاجر المواد الغذائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - برلين

يتوقع خبراء حدوث طفرة في الطلب بالنسبة لمتاجر المواد الغذائية في ظل تقييد الحياة الاجتماعية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأشارت مجموعة بوسطن الاستشارية (بي سي جي) إلى عمل الكثير من الأشخاص حاليا من المنزل وإغلاق المدارس ومؤسسات تعليمية أخرى، وتجنب الذهاب إلى المطاعم على نحو كبير.

وقال خبير تجارة التجزئة في المجموعة ماركوس هيب : «كل ذلك يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات الطازجة مثل الفواكه والخضراوات واللحوم، وأيضا على الوجبات الجاهزة، حيث سيزداد الطهي مع استمرار الوجود في المنزل».

وأضاف: «سينعكس هذا بالطبع في أرقام مبيعات هذه الفئات، التي رصدنا فيها بالفعل نموا يتراوح بين 10 و 120% في السوق الإيطالية، على سبيل المثال»، مشيرا إلى أن تجار الجملة الموردين للمطاعم والفنادق هم الأكثر تضررا من التطورات الحالية، حيث من المتوقع تراجع الطلب لديهم بنسبة قد تصل إلى 30%.