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مدرسة أسترالية مرموقة تغلق أبوابها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كانبرا

تعتزم «مدرسة جيلونج جرامر» الأسترالية الخاصة وهي إحدى المدارس المرموقة في البلاد، إنهاء الفصل الدراسي الأول مبكرا، وكذلك غلق كل مبانيها الأربعاء المقبل كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

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وقالت ناظرة المدرسة ريبيكا كودي في خطاب إلى الأسر نقلته الكثير من وسائل الإعلام، إن مجلس إدارة المدرسة والأطقم التنفيذية والقيادية قرروا إنهاء الفصل الدراسي الأول مبكرا كإجراء وقائي.

وتقع مدرسة جيلونج جرامر في ولاية فيكتوريا.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن الحكومة حظرت التجمعات الحاشدة لأكثر من 500 شخص بدءا من الأحد ونصحت الأستراليين بإعادة التفكير في السفر غير الضروري إلى الخارج.