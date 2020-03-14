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مدرسة أسترالية مرموقة تغلق أبوابها

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مدرسة أسترالية مرموقة تغلق أبوابها
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كانبرا

تعتزم «مدرسة جيلونج جرامر» الأسترالية الخاصة وهي إحدى المدارس المرموقة في البلاد، إنهاء الفصل الدراسي الأول مبكرا، وكذلك غلق كل مبانيها الأربعاء المقبل كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

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وقالت ناظرة المدرسة ريبيكا كودي في خطاب إلى الأسر نقلته الكثير من وسائل الإعلام، إن مجلس إدارة المدرسة والأطقم التنفيذية والقيادية قرروا إنهاء الفصل الدراسي الأول مبكرا كإجراء وقائي.

وتقع مدرسة جيلونج جرامر في ولاية فيكتوريا.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن الحكومة حظرت التجمعات الحاشدة لأكثر من 500 شخص بدءا من الأحد ونصحت الأستراليين بإعادة التفكير في السفر غير الضروري إلى الخارج.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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