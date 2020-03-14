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تأجيل مؤتمر المسؤولية الاجتماعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أجلت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية (مؤتمر المسؤولية الاجتماعية الرياضية - كرة القدم لتنمية المجتمع) المزمع إقامته مطلع أبريل المقبل، وفقا للإجراءات الاحترازية التي تعمل بها المملكة للوقاية من انتشار (فيروس كورونا).

ورفع رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية ماجد عبدالله الشكر لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، على دعمه وموافقته على رعايته لإقامة المؤتمر، الذي يصب في صالح المجتمع، وتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية في القطاع الرياضي، الذي هو من صميم عمل الجمعية، كما قدم شكره للجان العاملة في تنظيم المؤتمر.