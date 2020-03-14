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أبوظبي تغلق متحف اللوفر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبوظبي

قررت حكومة العاصمة الإماراتية أبوظبي إغلاق المناطق السياحية الرئيسة والمدن الترفيهية والوجهات الثقافية في الإماراة موقتا، اعتبارا من اليوم حتى نهاية الشهر، للحد من التجمعات الكبيرة وحماية الصحة العامة من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ويشمل الإغلاق الموقت متحف اللوفر أبوظبي وقصر الوطن ومنارة السعديات، وقصر الحصن والمجمع الثقافي ومتحف قصر العين، وواحة العين وقلعة الجاهلي وقصر المويجعي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي وياس ووتروورلد وعالم فيراري أبوظبي.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات أول الخميس الماضي تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 85 حالة.