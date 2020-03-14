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الاتحاد المغربي يوقف جميع المباريات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ القاهرة أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أمس إيقاف جميع مباريات كرة القدم لحين إشعار آخر في ظل المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد. Advertisements وذكر الاتحاد المغربي أنه تم إيقاف جميع مباريات كرة القدم بكل فئاتها بداية من صدور البيان ولحين إشعار آخر. وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت أمس الأول تسجيل ثامن حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد. كما أعلن نادي الرجاء تعليق أنشطة كرة القدم إلى أجل غير مسمي، وتسريح اللاعبين إلى أجل غير مسمى.



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