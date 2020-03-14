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ريفر بليت يرفض مواجهة أتلتيكو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ بوينس أيرس رفض نادي ريفر بليت خوض المباراة المقررة أمس أمام أتلتيكو توكومان ضمن منافسات كأس رابطة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، وذلك بسبب المخاوف إزاء تزايد انتشار فيروس كورونا المستجد. يشار إلى أن القرار قد يعرض النادي لعقوبات، حيث قررت الحكومة الأرجنتينية والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إقامة منافسات البطولة لكن دون حضور جماهيري.



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