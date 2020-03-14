، مسؤول أمريكي يكشف خسائر هجوم قاعدة التاجي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تكتم على رد واشنطن على الاستهداف

نقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي، اليوم (السبت)، أن ثلاثة جنود أمريكيين أُصيبوا من جراء هجوم صاروخي في العراق على قاعدة التاجي، التي هاجمتها فصائل مدعومة من إيران الأربعاء الماضي، مما أسفر عن مقتل أمريكيين اثنين وجندي بريطاني.

ولم يذكر المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، تفاصيل عن مدى الإصابات من جراء هجوم اليوم، وعما إذا كان يتوقع ردًا أمريكيًا.

جاءت الهجمات الصاروخية بعد أقل من يومين من قيام الولايات المتحدة بشن غارات جوية انتقامية على منشآت في العراق، ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها على صلة بميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران التي حملتها مسؤولية هجوم الأربعاء.قاعدة التاجي العراق