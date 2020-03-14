محمد بن مسعود - الدمام - انتقلت إلى رحمة الله والدة مدير إدارة الدفاع المدني بالأفلاج العقيد محمد بن فالح العبود والزميل الإعلامي مفلح فالح العبود، وسوف يصلى عليها غدًا الأحد بعد صلاة الظهر في جامع الملك عبدالله في الأفلاج. 14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 09:56 PM Advertisements والدة "العبود" فى ذمة الله والدة "العبود" فى ذمة الله انتقلت إلى رحمة الله والدة مدير إدارة الدفاع المدني بالأفلاج العقيد محمد بن فالح العبود والزميل الإعلامي مفلح فالح العبود، وسوف يصلى عليها غدًا الأحد بعد صلاة الظهر في جامع الملك عبدالله في الأفلاج. الكلمات المفتاحية ، والدة "العبود" فى ذمة الله ،

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