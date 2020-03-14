، شاهد .. رسالة قوميز للجماهير الرياضية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تعليق النشاط الرياضي

وجَّه الفرنسي بافيتمبي قوميز، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، رسالة إلى الجماهير الرياضية؛ وذلك بعد قرار وزارة الرياضة تعليق النشاط الرياضي في السعودية بسبب "فيروس كورونا".

وقال قوميز في مقطع فيديو، بثه حساب النادي: "أود أن أشارككم هذه الرسالة؛ لأقول لكم اعتنوا بأنفسكم جيدًا من هذا الفيروس. لا تنسوا أن تغسلوا أيديكم جيدًا، وتهتموا بعائلاتكم. كلنا معًا.. نراكم لاحقًا. والمجد للأزرق". فيروس كورونا الجديد قوميز