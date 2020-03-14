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كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (السبت)، أنه خضع لفحص كورونا المستجد أمس، وينتظر ظهور النتائج في الأيام المقبلة، بحسب ما أفادت "الحرة".
وأعلن "ترامب" أمس أنه ليس بحاجة للقيام بذلك لأنه لم تظهر عليه أية عوارض.
وكان الرئيس الأمريكي تواجد في المكان نفسه مع مسؤولين برازيليين مصابين بالفيروس.
وفي توسيع لقرار تقييد السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية، ذكر "ترامب" أن القرار سيشمل أيضًا بريطانيا وإيرلندا.فيروس كورونا الجديد الرئيس الأمريكي
بعد إعلان عدم حاجته له.. "ترامب" يجري فحص "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-14
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (السبت)، أنه خضع لفحص كورونا المستجد أمس، وينتظر ظهور النتائج في الأيام المقبلة، بحسب ما أفادت "الحرة".
وأعلن "ترامب" أمس أنه ليس بحاجة للقيام بذلك لأنه لم تظهر عليه أية عوارض.
وكان الرئيس الأمريكي تواجد في المكان نفسه مع مسؤولين برازيليين مصابين بالفيروس.
وفي توسيع لقرار تقييد السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية، ذكر "ترامب" أن القرار سيشمل أيضًا بريطانيا وإيرلندا.
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
09:07 PM
النتائج خلال أيام
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (السبت)، أنه خضع لفحص كورونا المستجد أمس، وينتظر ظهور النتائج في الأيام المقبلة، بحسب ما أفادت "الحرة".
وأعلن "ترامب" أمس أنه ليس بحاجة للقيام بذلك لأنه لم تظهر عليه أية عوارض.
وكان الرئيس الأمريكي تواجد في المكان نفسه مع مسؤولين برازيليين مصابين بالفيروس.
وفي توسيع لقرار تقييد السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية، ذكر "ترامب" أن القرار سيشمل أيضًا بريطانيا وإيرلندا.
، بعد إعلان عدم حاجته له.. "ترامب" يجري فحص "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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