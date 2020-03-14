، تداولها آلاف العرب.. "ناسا" تكذّب شائعة اصطدام كويكب بالأرض ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت عدم وجود أي خطر يمر بمحاذاة كوكبنا

تداول الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية خبراً منسوباً لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ينذر باصطدام كويكب بالأرض في 29 إبريل المقبل، لكنّ الوكالة أكدت، اليوم السبت، أن هذا الخبر غير صحيح، وأنها رصدت هذا الجرم منذ العام 1998.

وأكدت "ناسا" عدم وجود أي خطر بأن يمرّ بمحاذاة الأرض.

ينتشر هذا الخبر على صفحات مواقع التواصل بصيغ مختلفة، تتفق على أن البشريّة أمام خطر محدق في التاسع والعشرين من أبريل 2020.

وبدأ انتشار هذا في الثالث من مارس، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وتناقلت الخبر مواقع أخبارية مثل هذا الذي نشره بعنوان "بعد كارثة "كورونا".. كوكب بقوة 30 قنبلة نووية قادم إلى الأرض ليدمّرها بشكل كامل".ناسا كويكب الأرض