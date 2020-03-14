محمد بن مسعود - الدمام - تم دعوة جميع المواطنين لتجنب التجمعات والفعاليات والأحداث قررت موريتانيا تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية لمدة أسبوع، وذلك ضمن إجراءات وقائية من فيروس كورونا المستجد. جاء القرار ضمن إجراءات اتخذتها لجنة وزارية مكلفة بمتابعة فيروس كورونا عقب اكتشاف أول إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد تعود لمواطن أسترالي يعمل في شركة خاصة. كما قررت اللجنة التي يرأسها الوزير الأول الموريتاني إسماعيل بده الشيخ سيديا إخضاع كل المسافرين القادمين من المناطق المتضررة للعزل الصحي الذاتي لمدة 14 يومًا، وتقليص عدد نقاط العبور الحدودية وتعزيز نظام المراقبة الصحية فيها، ودعوة جميع المواطنين لتجنب التجمعات والفعاليات والأحداث.موريتانيا تعليق الدراسة فيروس كورونا الجديد تعليق الدراسة في موريتانيا وإجراءات لاحتواء فيروس "كورونا" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-14 قررت موريتانيا تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية لمدة أسبوع، وذلك ضمن إجراءات وقائية من فيروس كورونا المستجد. جاء القرار ضمن إجراءات اتخذتها لجنة وزارية مكلفة بمتابعة فيروس كورونا عقب اكتشاف أول إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد تعود لمواطن أسترالي يعمل في شركة خاصة. كما قررت اللجنة التي يرأسها الوزير الأول الموريتاني إسماعيل بده الشيخ سيديا إخضاع كل المسافرين القادمين من المناطق المتضررة للعزل الصحي الذاتي لمدة 14 يومًا، وتقليص عدد نقاط العبور الحدودية وتعزيز نظام المراقبة الصحية فيها، ودعوة جميع المواطنين لتجنب التجمعات والفعاليات والأحداث. Advertisements 14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 07:26 PM اخر تعديل 14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 09:42 PM تم دعوة جميع المواطنين لتجنب التجمعات والفعاليات والأحداث تم دعوة جميع المواطنين لتجنب التجمعات والفعاليات والأحداث قررت موريتانيا تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية لمدة أسبوع، وذلك ضمن إجراءات وقائية من فيروس كورونا المستجد. جاء القرار ضمن إجراءات اتخذتها لجنة وزارية مكلفة بمتابعة فيروس كورونا عقب اكتشاف أول إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد تعود لمواطن أسترالي يعمل في شركة خاصة. كما قررت اللجنة التي يرأسها الوزير الأول الموريتاني إسماعيل بده الشيخ سيديا إخضاع كل المسافرين القادمين من المناطق المتضررة للعزل الصحي الذاتي لمدة 14 يومًا، وتقليص عدد نقاط العبور الحدودية وتعزيز نظام المراقبة الصحية فيها، ودعوة جميع المواطنين لتجنب التجمعات والفعاليات والأحداث. ، تعليق الدراسة في موريتانيا وإجراءات لاحتواء فيروس "كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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