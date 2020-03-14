شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في الفلبين تجلي ما يقارب 250 مواطناً والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:15 مساءً, 14 مارس 2020 م المناطق_الرياض أجلت سفارة المملكة العربية السعودية في الفلبين ما يقارب 250 مواطناً, وقدمت جميع وسائل المساعدة لهم, وذلك بمطار مانيلا, تحت إشراف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين الدكتور عبدالله البصيري وعدد من موظفي السفارة.

وقدم السفير البصيري الشكر والتقدير لمدير محطة الخطوط السعودية علي الخضير على الجهود التي قدمها خلال عملية إجلاء المواطنين من المطار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | سفارة المملكة في الفلبين تجلي ما يقارب 250 مواطناً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.